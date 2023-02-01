Власть 01 февраля 2023, 17:44 Путин напомнил россиянам о мерах поддержки при утрате жилья Президент Путин заявил о готовности власти прийти на помощь всем попавшим в беду россиянам РИА «Новости»

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Утратившие имущество россияне в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций всегда могут получить компенсации за счет государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в приграничных районах.

«Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами», — заявил Путин.

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Президент поручил федеральному правительству и региональным властям внимательно относиться к проблемам жителей, если они касаются жилья.

Необходимо быстро принимать решения о ремонте или восстановлении здания, следить за работой объектов энергетики, теплоснабжения и обеспечения водой. Бюрократия для решения этих вопросов недопустима.