Путин напомнил об ответственности губернаторов за эпидемическую ситуацию

Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием и выразил надежду, что они будут настроены «вкалывать». Президент отметил, что именно главы регионов отвечают за эпидемическую ситуацию.

Во время встречи с новыми губернаторами Путин напомнил, что они несут ответственность за эпидемическую ситуацию в регионах, и призвал обеспечить безопасность жителей. Он подчеркнул, что борьба с коронавирусом в стране и в мире еще не завершилась, и попросил особое внимание уделить людям, которые входят в группы риска.

Кроме того, глава государства посоветовал губернаторам всегда быть на связи с людьми, вести с ними открытый диалог, а также призвал чувствовать потребности жителей и действовать, отталкиваясь от их запросов.

Путин отметил, что трехдневное голосование, которое прошло с 11 по 13 сентября, «позволило учесть мнение тех, кто не всегда добирается до избирательных участков». В этом году единый день голосования впервые длится три дня — такое решение приняли из-за пандемии коронавируса в стране, чтобы снизить риск распространения инфекции среди избирателей.

Встреча в 20 губернаторами различных субъектов России прошла в формате видеоконференции.