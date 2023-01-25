Власть 25 января 2023, 17:15 Путин напомнил о главных целях спецоперации Путин назвал защиту людей и России от угроз целями спецоперации РИА «Новости»

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Важные цели специальной военной операции на Украине — защита людей и самой России. Об этом сказал глава государства Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ имени Ломоносова. Его процитировало РИА «Новости».

«Защита <…> от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — отметил российский лидер.

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По словам президента, страна не допустит антироссийских действий у своих границ. Также на встрече со студентами глава государства подчеркнул, что Россия не будет жить без мировой классики. Он добавил, что страна не станет отказываться от культуры других стран, в отличие от Запада, который «отменяет» Петра Чайковского.

В среду, 25 января, в День студента Путин приехал в МГУ. Он посетил кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Во время визита президент пообщался с российскими студентами. Также российский лидер узнал о планах развития кластера, который начали строить в 2019 году.