Власть 26 февраля 2023, 14:17 Путин напомнил, как США унизили Францию с подводными лодками Президент РФ Путин: США делают то, что соответсвует их эгоистичным интересам Пресс-служба Кремля

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США преследуют только свои эгоистичные цели. Одно то, что они унизили Францию в истории с подводными лодками, для Австралии может послужить примером, отметил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии и все, унизили просто страну, и все умылись, сказали: „Спасибо большое, заходите еще“», — напомнил он.

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Речь идет о громком скандале, разразившемся на фоне отказа Австралии от 90 миллиардного контракта с Францией на производство подводных лодок в пользу США и Великобритании.

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По словам Путина, США смело перешагивают через так называемых союзников и делают только то, что соответствует «их эгоистичным интересам». Например, приняли акт о снижении инфляции, согласно которому европейским компаниям щедро предоставляются субсидии для производства электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они должны выпускаться в США.

Глава государства назвал этот американский закон переманиванием европейского бизнеса на свою территорию. Ну чего же здесь союзнического, обратил внимание Путин.