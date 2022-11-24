Власть 24 ноября 2022, 19:33 Путин напомнил Грефу о внимательности Президент Путин посоветовал Грефу отслеживать возможные потери Сбербанка РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Сбербанка Герману Грефу быть более внимательным и следить за возможными потерями компании. Об этом сообщил ТАСС.

Во время конференции «Сбера» по искусственному интеллекту Греф представил сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.

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«Семен Буденный? Не Семен Михайлович, нет?» — поинтересовался Путин, вспомнив о советском полководце.

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Ученый тут же дал отрицательный ответ. Однако Греф сказал, что это потомок маршала. После этого Буденный стал отрицать родственную связь с ним.

«Нет? Значит, меня обманули, сказали, что родственник», — парировал глава Сбербанка.

«Нехорошо, когда руководителя „Сбера“ обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — отшутился Путин.

Ранее президент России Владимир Путин иронично высказался о политике западных стран. По его мнению, США и Евросоюз ведут себя как хозяева своего слова: хотят — дают, а хотят — забирают.