Путин напомнил, что у россиян есть не только права, но и обязанности

Россияне должны знать свои права, но в то же время — помнить об обязанностях. Важно также и чувство долга перед своей Родиной. Без этого обществу трудно существовать, сказал Путин.

Такое заявление президент России сделал во время беседы с представителями молодежных организаций. Они пообщались после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

«Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что россияне должны знать свои права и требовать от государства их исполнения. Однако при этом они не должны забывать и про свои обязанности перед страной. Он отметил, что Минин и Пожарский вряд ли «по зову сердца» стали бы собирать ополчение для освобождения Москвы, если бы не чувствовали такой связи между этими понятиями.

Президент возложил цветы к их памятнику в честь Дня народного единства. Этот праздник стали отмечать с 2005 года, однако относится он к событиям, которые произошли еще в 1612 году. Тогда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. 22 октября (по григорианскому календарю — 4 ноября) ополченцы смогли штурмом взять Китай-город.