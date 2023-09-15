Важное 15 сентября 2023, 12:34 Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной Путин: если Украина хочет переговоров, пусть скажет об этом РИА «Новости»

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Российские власти никогда не говорили, что против переговоров с Украиной. Если украинская сторона хочет начать процесс, то пусть скажет об этом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, — если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо», — сказал Путин.

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Он добавил, что пока не слышит от киевского режима ничего подобного.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 15 сентября на кругом столе, посвященном разрешению украинского кризиса, что вокруг переговоров двух стран возник настоящий заговор. По его мнению, через псевдодипломатию попытаются «поставить все с ног на голову».

Лавров указал, что российская сторона готова отреагировать на все серьезные предложения по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что представители России встречались со многими делегатами из разных государств по этому вопросу.