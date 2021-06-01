Путин напомнил, что опасность пандемии сохраняется

Россия постепенно выходит из сложной эпидемической ситуации в связи с коронавирусом, но опасность пандемии еще сохраняется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА ФАН.

Опасности, связанные с пандемией коронавируса, все еще сохраняются, признал Путин. Но постепенно страна выходит из этой ситуации, добавил он.

«Опасности и тревог еще по этому поводу достаточно», — заявил глава государства.

Российский лидер прокомментировал ситуацию с коронавирусом, начиная встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Путин отметил, что чествовать семьи 1 июня, в День защиты детей, стало уже хорошей традицией. Глава РФ поздравил всех с этим праздником и отметил, что любовь и забота родителей — это самое необходимое для каждого ребенка.

За прошедшие сутки в России выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусом. В целом за все время пандемии в стране зарегистрировали 5 081 417 случаев инфекции, написала «Газета.ru».

Власти ХМАО между тем собрались усилить контроль за соблюдением масочного режима, сообщило Ura.ru.