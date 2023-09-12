Власть 12 сентября 2023, 11:11 Путин напомнил чиновниками о необходимости ездить только на отечественных авто Путин: чиновники точно должны передвигаться на отечественных автомобилях Сайт Государственной Думы РФ

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Совсем скоро начнутся закупки отечественных автомобилей для чиновников. Госслужащие точно должны передвигаться на машинах российского производства, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать», — отметил глава государства.

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По словам президента России, несмотря на более скромный внешний вид отечественных авто, чиновникам нужно использовать именно их.

«Они, может быть, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 1990-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что стоит брать пример с Индии, где основной упор делают на использовании автотранспорта собственного производства.

Глава государства отметил, что правительство и управделами уже выстроили цепочку перехода чиновников на авто российского производства, поэтому скоро определят, «кому что положено».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что служебные автомобили депутатов Госдумы пополнятся российскими марками. По мнению спикера ГД, подобный подход способствует развитию отечественного автопрома, а бюджет России останется внутри страны.