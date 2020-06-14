    14 июня 2020, 21:41

    Путин написал статью о Второй мировой войне

    Валерия Шафирко

    Российский президент Владимир Путин написал статью, посвященную событиям Второй мировой войны. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
    Путин написал статью о Второй мировой войне

    «Да, президент уже написал статью», — сказал Песков в разговоре с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

    При этом пресс-секретарь президента добавил, что Путин позже примет решение о сроках публикации материала.

    «Ожидаем его (Путина — прим. ред.) решение о сроках публикации», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июня.

    Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 24 июня. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году дату празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли. Военная техника, которая будет принимать участье в шествии уже прибыла в столицу — в общей сложности более 190 единиц. Для нее уже подготовили специальную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы.

    Министр обороны России Сергей Шойгу ранее объявил, что армия полностью готова к параду. Уже прошло три репетиции. Президент России Владимир Путин поручил защитить иностранных гостей от коронавируса.