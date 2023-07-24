Власть 24 июля 2023, 03:47 Путин написал статью для африканских СМИ о видении развития отношений Президент России Путин написал статью о развитии отношений с Африкой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для СМИ Африканского континента. Она вышла под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Материал опубликовали на сайте Кремля.

В статье Путин обозначил основные направления сотрудничества России с Африканским континентом. Глава государства отметил, что Москва намерена развивать экономические связи как с отдельными странами, так и с объединениями в Африке.

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Путин также добавил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

Российский президент также обозначил, что по итогам саммита «Россия — Африка» планируется принять комплексную декларацию. Также, по его словам, к подписанию готовится весомый пакет соглашений и меморандумов.

В статье Путин затронул тему зерновой сделки. Он обратил внимание на то, что западные страны не выполнили условия соглашения. По словам президента, из 262 тысяч тонн продукции, которую заблокировали в портах Европы, отправили только две партии в Малави и в Кению. Россия, как отметил Путин, в состоянии заместить украинское зерно. Повлияет на это ожидаемый в стране рекордный урожай.

На сайте Кремля также представлены переводы статьи главы государства на шесть языков — арабский, английский, испанский, немецкий, португальский и французский.