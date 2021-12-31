Путин написал новогоднее письмо сирийской девочке

Письмо от президента России Владимира Путина передали военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии девятилетней девочке Иман Али. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это уже второе ответное письмо Иман от Путина. Первое российский президент направил девочке в августе 2021 года, после того, когда она сама написала послание главе российского государства. В переписке Иман призналась президенту, что хочет стать военным врачом. В новом письме Владимир Путин выразил восхищение смелостью и патриотизмом девочки и поздравил ее с наступающим Новым годом.

«Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям — благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!» — написал Путин.

Письмо вручили юной жительнице Талакии Дед Мороз и Снегурочка. Они также пригласили Иман на военную базу Хмеймим. Там она смогла посмотреть, как работает медицинский отряд специального назначения. Российские врачи позволили девочке сделать перевязку, измерить температуру, пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинскую помощь.

Также девочку напоили чаем, подарили фонендоскоп и рюкзак со сладостями.

«Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы», — рассказала Иман.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад принял российскую делегацию. Стороны обсудили возможности для укрепления парламентских связей между странами. Кроме того, в ходе переговоров участники встречи обсудили возможность экономического, социального и гуманитарного сотрудничества.