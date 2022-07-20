В ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует зарубежных поездок. Однако осенью у него намечено несколько визитов, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, подготовку к будущим поездкам уже начали. Он не стал уточнять, в какие именно страны отправится президент.

Во вторник состоялись переговоры Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана — странами-гарантами астанинского процесса по Сирии. Они прошли на саммите в Тегеране, куда президент России прибыл с однодневным визитом.