Путин наградит орденами российских олимпийцев-медалистов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, успешно выступивших на Олимпийских играх в Токио. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Путин постановил наградить олимпийцев за вклад в развитие спорта, спортивные достижения, волю к победе, а также стойкость и целеустремленность, проявленные ими на Олимпиаде в Токио.

Согласно указу, спортсменам вручат ордена Александра Невского, ордена Почета, Ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Сборная России заняла на токийских Играх пятое место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Всего россияне завоевали 71 медаль, по общему количеству наград команда ОКР заняла на Олимпиаде третье место.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Дина Аверина, которую засудили в личном многоборье, получит за серебряную медаль премию в размере 2,5 миллиона рублей. Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова ранее рассказала, что Дина примет решение о будущей карьере после консультаций с врачом.