Путин наградит лауреатов Государственных премий РФ в день Парада Победы

Президент России Владимир Путин вручит награды лауреатам государственных премий в области литературы и искусства, науки и технологий, а также премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года. Награждение состоится 24 июня, в день проведения Парада Победы.

Имена лауреатов назвали советник президента России по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Их список опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

Лауреатом премии в области литературы и искусства 2019 года стали три человека. В их числе — директор «Музея-усадьбы Рахманинова „Ивановка“» Александр Ермаков. Его наградили за создание расположенного в Тамбовской области музея-усадьбы и просветительскую деятельность, которую Ермаков вел на протяжение более 40 лет — именно такой срок он является директором «Ивановки».

Премии также удостоен писатель и литературовед Валентин Курбатов — за вклад в развитие и сохранение традиций русской литературы.

Еще одним лауреатом стала директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии, доктор филологических наук Галина Медведева. Ее наградили за сохранение, изучение и развитие вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири — этому занятию она посвятила почти 40 лет своей жизни.

Премия в области науки и технологий

Премию в области науки и технологий за 2019 год получат разработчики лекарств на основе моноклональных антител. Такие препараты применяют для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Лауреатами стали гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, директор департамента биохимии «Биокада» Татьяна Черновская, а также исполняющий обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андрей Улитин.

Кроме того, награды в этой области удостоены академики Дмитрий Маркович, Михаил Предтеченский и доктора технических наук Владимир Меледин — за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок.

Лауреатом премии также стал директор Музеяантропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев, которого наградили за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.

Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности впервые получат сразу два человека. Это композитор Давид Тухманов, а также главный врач московской ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечерко — он смог оперативно перепрофилировать медучреждение для приема пациентов с коронавирусом.