Президент РФ Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

Путин наградил Соловьева «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», написано в указе.

Владимир Соловьев работает на телевидении 30 лет. Сейчас он работает на ВГТРК. Является ведущим ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Москва. Кремль. Путин» (совместно с Павлом Зарубиным), «Кто против?» (с Сергеем Михеевым), которые выходят на телеканале «Россия 1». Кроме того, у него есть свой онлайн-канал «Соловьев Live» с прямыми трансляциями.

В апреле 2022 года сотрудники ФСБ предотвратили покушение на Соловьева. Первым о задержании террористической группы, планировавшей убить телеведущего, сообщил Путин. Задержали шестерых человек, которых, как отмечал глава государства, курировали украинские спецслужбы. Террористы планировали взорвать машину Соловьева.