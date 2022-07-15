Путин наградил Соловьева
Путин наградил телеведущего Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент РФ Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.
Путин наградил Соловьева «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», написано в указе.
Владимир Соловьев работает на телевидении 30 лет. Сейчас он работает на ВГТРК. Является ведущим ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Москва. Кремль. Путин» (совместно с Павлом Зарубиным), «Кто против?» (с Сергеем Михеевым), которые выходят на телеканале «Россия 1». Кроме того, у него есть свой онлайн-канал «Соловьев Live» с прямыми трансляциями.
В апреле 2022 года сотрудники ФСБ предотвратили покушение на Соловьева. Первым о задержании террористической группы, планировавшей убить телеведущего, сообщил Путин. Задержали шестерых человек, которых, как отмечал глава государства, курировали украинские спецслужбы. Террористы планировали взорвать машину Соловьева.