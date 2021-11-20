Путин наградил патриарха Кирилла в его 75-летний юбилей

В Кремле прошла церемония вручения высшей государственной награды России патриарху Кириллу — его наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Мероприятие состоялось в Екатерининском зале в день рождения главы РПЦ, сообщили на сайте Кремля.

«Ваше Святейшество! Позвольте сердечно поздравить вас с юбилеем — с 75-летием. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России», — написал в своем сопроводительном обращении президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что подаренный главе РПЦ орден представляет собой награду в честь одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, которые, согласно библейским сюжетам, следовали за ним в его странствованиях.

«Я хотел бы выразить Вам благодарность <…> за неизменное внимание к духовной жизни людей, за ваше соотношение политики с нравственностью, за Ваше стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде», — заключил Путин.

Свой день рождения патриарх Кирилл традиционно отмечает богослужениями. На его прошлый юбилей, 70-летие, приехали девять предстоятелей поместных церквей.