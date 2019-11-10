Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Глава государства поднялся на сцену и подарил имениннице букет цветов. Кроме того, российский лидер заявил, что присвоил Пахмутовой орден Андрея Первозванного — высшую награду России. Торжественная церемония позднее пройдет в Кремле.

Пахмутову также поздравили Денис Мацуев, Лев Лещенко, Александр Градский, Екатерина Семенчук, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Анна Нетребко.

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Подробнее

Пахмутова отрепетировала в Большом театре юбилейный концерт в честь своего 90-летия 9 ноября.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. Будущий композитор начала писать музыку в три года. В семь лет Пахмутова записалась в музыкальную школу. В 1953 году она окончила Московскую консерваторию по классу композиции.

Народная артистка СССР сочинила 400 произведений, многие из которых стали всенародно любимыми. Большую часть из них она записала со своим мужем, поэтом Николаем Добронравовым, он придумывал тексты для ее произведений.

Пахмутова сочиняла песни, музыку к фильмам, оркестровые произведения, а также гимны Магнитогорска и Ярославля.