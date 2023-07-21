Власть 21 июля 2023, 17:15 Путин наградил орденом заммэра Москвы Бочкарева за строительство БКЛ Путин наградил заммэра Москвы Бочкарева орденом «За заслуги перед отечеством» II степени РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его представили к награде за строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице. Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«За заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бочкарева Андрея Юрьевича», — говорится в документе.

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Кроме того, орденом IV степени «За заслуги перед Отечеством» наградили руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

К награде также представили еще 19 человек, которые принимали участие в строительстве БКЛ.

БКЛ — самый крупный проект метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Его длина составляет 70 километров. А количество станций, которые в нее входят, — 31.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что возле станции метро «Нижегородская» БКЛ стартовал второй этап благоустройства.