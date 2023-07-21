21 июля 2023, 17:15
Путин наградил орденом заммэра Москвы Бочкарева за строительство БКЛ
Путин наградил заммэра Москвы Бочкарева орденом «За заслуги перед отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его представили к награде за строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице. Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«За заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Бочкарева Андрея Юрьевича», — говорится в документе.
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Кроме того, орденом IV степени «За заслуги перед Отечеством» наградили руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
К награде также представили еще 19 человек, которые принимали участие в строительстве БКЛ.
БКЛ — самый крупный проект метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Его длина составляет 70 километров. А количество станций, которые в нее входят, — 31.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что возле станции метро «Нижегородская» БКЛ стартовал второй этап благоустройства.
Строительство
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