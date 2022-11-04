Путин наградил орденами Мужества посмертно замглавы ВГА Бердянска с женой, которых убили ВСУ | 360°

Власть 04 ноября 2022, 18:35 Путин наградил орденами Мужества посмертно замглавы ВГА Бердянска с женой, которых убили ВСУ Замглавы ВГА Бердянска Бойко с женой посмертно получили ордена Мужества указом Путина

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Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества убитых украинскими боевиками заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу — председателя городской территориально-избирательной комиссии. Указ о посмертном награждении опубликовали сегодня.

Орден присудили «за мужество и самоотверженность» при исполнении профессионального долга. Супруги погибли в июне 2022 года.

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Указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 4 ноября 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты орденов Суворова и Александра Невского получила орден Жукова. Согласно документу, личный состав бригады проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество «при защите Отечества и государственных интересов» в условиях военного конфликта.

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Ряду выдающихся личностей вручили награды за вклад в развитие науки, плодотворную научно-педагогическую деятельность, участие в работе Российского исторического общества, развитие культурно-гуманитарных связей и так далее.