Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Ордена получили худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и другие валяющиеся россияне.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Бутмана Игоря Михайловича», — сказано в подписанном Путиным документе.

Также государственной награды удостоился Валерий Зорькин. Председатель КС получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России. Президент отметил и многолетнюю плодотворную деятельность Зорькина.

Следующим награжденным стал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. За большой вклад в социально-экономическое развитие региона он удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции <…> наградить Гриднева Олега Владимировича — заместителя министра здравоохранения РФ», — подчеркивается в указе.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Глава государства отметил его большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения.

В середине марта волжанин Валерий Данилов спас двух тонущих детей, провалившихся под лед. За свою смелось и решительность мужчина удостоился медали «За спасение погибавших».