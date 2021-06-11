Путин наградил медалями сотни медиков и сотрудников Роспотребнадзора

Врачей, медсестер, других медработников и сотрудников Роспотребнадзора наградили медалями и орденами за большой вклад в борьбу с пандемией. Награды получили сотни человек.

Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Пирогова отметили 21 сотрудника различных медицинских учреждений с формулировкой «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Некоторых награды удостоили посмертно.

Медаль Луки Крымского получат почти 70 медиков, а несколько врачей и медсестер — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени или звания «Заслуженного работника здравоохранения РФ».

Более 180 человек наградили орденом Пирогова «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Государственную награду в основном получат сотрудники Роспотребнадзора в регионах, а также центров гигиены и эпидемиологии. Медаль Луки Крымского вручили порядка 80 их коллегам.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России в июне 2020 года. Наград удостаивают российских и иностранных медиков и волонтеров.