Путин наградил экипаж сбитого Азербайджаном вертолета орденом Мужества

Орден Мужества передали старшему лейтенанту Владиславу Грязину. Награду также посмертно получили майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

Для этого Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Российский Ми-24 был сбит в небе над Арменией вне зоны боевых действий 9 ноября, напомнила газета «Известия». Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Баку признал, что случайно сбил вертолет. После власти извинились и выразили готовность выплатить России компенсации.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы 12 ноября высказался о ситуации с российским вертолетом. Он считает, что «на войне как на войне — всякое может быть». Российский юрист призвал принять жесткие меры после слов посла Азербайджана о сбитом Ми-24. Он уверен, что боевые действия не должны распространяться на государства, не участвующие в них. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев тоже назвал слова дипломата неуместными.