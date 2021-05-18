Путин наградил Чайку и Карпова за заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил орденом первой степени «За заслуги перед Отечеством» полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку. Подписанный указ появился на официальном портале правовой информации.

Путин наградил тем же орденом, но второй степени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и депутата Госдумы Анатолия Карпова.

В указе написано, что Чайка награжден за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу. Известно, что до 2020 года он работал генпрокурором России. Президент награждает Чайку каждые пять лет начиная с 2006 года.

Анатолия Карпова наградили за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Карпов — не только член партии «Единая Россия», но и трехкратный чемпион мира по шахматам.

Александра Беглова Путин наградил за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу. Он возглавляет Санкт-Петербург с 2018 года.