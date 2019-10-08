Путин наградил астронавта Ника Хейга

Президент России Владимир Путин представил к ордену Мужества американского астронавта Ника Хейга. Он вместе с космонавтом Алексеем Овчининым 11 октября 2018 года стартовал в «Союзе МС-10» к МКС, но произошла авария.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе, в частности, отмечено, что астронавт достоин награды «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».

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Проявить мужество астронавту пришлось осенью 2018 года. Так, 11 октября Хейг и Овчинин в корабле «Союз МС-10» стартовали к МКС, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Ракета «Союз-ФГ» на третьей минуте полета повела себя нештатно, возникла аварийная ситуация. Корабль к тому времени поднялся на высоту 80 километров. В результате «Союз МС-10» благополучно приземлился в 400 километрах от точки старта, никто не погиб и не получил травмы.

Новый полет Хейга и Овчинина был организован в кратчайшие сроки. Подготовку совместно контролировали NASA и Роскосмос. В марте 2019 года мужчины взяли с собой Кристину Кук и 15 марта прибыли втроем на МКС.