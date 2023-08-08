Власть 08 августа 2023, 16:25 Путин наделил Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю за оборотом табака Президент Путин переименовал Росалкогольрегулирование и наделил службу новыми полномочиями РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ о переименовании Росалкогольрегулирования. Глава государства наделил ведомство и новыми полномочиями — теперь оно будет контролировать оборот табака, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) переименовали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками.

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Решение приняли в целях совершенствования государственного управления в области производства и оборота табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Путин обязал правительство в течение полугода обеспечить решение всех вопросов, связанных с подписанным указом. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В Минфине предложили повысить акцизы на 30% для сигарет дороже 200 рублей. Идею поддержали представители министерства здравоохранения России. Положительно инициативу расценил и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он подчеркнул, для борьбы с курением в стране нужно работать комплексно.