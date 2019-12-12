Путин начал заседание Совбеза с минуты молчания в память о Лужкове

Президент РФ Владимир Путин начал заседание Совета безопасности с минуты молчания в память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он также заявил, что ждет от мэрии столицы и кабмина предложений по увековечиванию его памяти.

Глава государства отметил, что Лужкова всегда называли крепким хозяйственником. Но он также был очень ярким человеком и политиком «общероссийского, общенационального масштаба».

«Очень много сделал для развития столицы России в самое сложное для страны время. Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

12 декабря в Храме Христа Спасителя состоялось прощание с бывшим главой столицы Юрием Лужковым. Почтить его память приехали Владимир Путин, первые лица государства и знаменитости. Отпевание провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.