Путин начал заседание Совбеза с минуты молчания по погибшим в Кузбассе

Оперативное заседание Совета Безопасности президент России Владимир Путин предложил начать с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент России попросил участников заседания перед началом обсуждения повестки почтить память погибших в Кузбассе горняков и спасателей.

«Еще раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал заявил президент.

Взрыв с последующим пожаром произошли на шахте «Листвяжная» в минувший четверг 25 ноября. Из забоя успели выйти большая часть шахтеров, но несколько десятков человек оказались заблокированы под землей.

На помощь горнякам отправилось звено спасателей, но спустя некоторое время они тоже прекратили выходить на связь. Только спустя сутки из шахты самостоятельно выбрался помощник командира пропавшего звена МЧС Александр Заковряшин. Его увезли в больницу, где врачи оказывают ему всю возможную помощь.

В результате пожара на шахте погибли 46 шахтеров и пять спасателей. Еще 40 горняков находятся в больнице.

Следователи завели два уголовных дела после случившегося на шахте. Обвинение в нарушении правил безопасности, которые привели к смерти людей предъявили трем руководителям шахты. В халатности обвинили двух сотрудников регионального отделения Ростехнадзора.

По версии следствия, они некачественно провели проверку вентиляционного тоннеля, где произошло обрушение породы с последующим выбросом метана. А руководство шахты не уследило за ситуацией на рабочих местах шахтеров.

Президент России Владимир Путин накануне выразил соболезнования в связи с гибелью спасателей и шахтеров. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер получает всю информацию по ЧП от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.