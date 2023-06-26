Власть 26 июня 2023, 22:50 Путин начал встречу с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу Песков: Путин начал совещание с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин после обращения начал совещание с участием руководства силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

По его словам, на совещании присутствуют генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Ранее Путин объяснил, что сыграло ключевую роль в остановке вооруженного мятежа в России. По его словам, это патриотизм и сплоченность русского народа. Именно это помогло стране преодолеть сложнейшие испытания в злополучный день. Также президент выразил благодарность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за его вклад в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер».