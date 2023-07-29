Власть 29 июля 2023, 00:18 Путин начал встречу с африканской миссией по урегулированию украинского кризиса Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию ситуации на Украине РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин начал встречу с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

В материале указано, что общение главы государства с лидерами проходит в форме рабочего обеда. Эта встреча стала второй по счету за лето. Первый диалог был 17 июня в Константиновском дворце. В тот день глава государства заявил, что российская сторона не отказывалась от ведения переговоров с Украиной.

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Также Путин отмечал, что украинский конфликт является острой проблемой и Россия не уходит от ее решения.

Еще 21 июля президент РФ на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим готов пойти на все для спасения своей «продажной шкуры» и продления своего существования. Украина не заботится о своем суверенитете и национальных интересах, руководство этой страны способно торговать людьми и землями, как в 1920 году делали их идейные предшественники — петлюровцы.