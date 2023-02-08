Власть 08 февраля 2023, 23:20 Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза Президент России Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Глава государства провел заседание в режиме видеоконференции. В ходе совещания он предложил обсудить вопросы развития инфраструктуры. Также российский лидер затронул тему мер по повышению пожарной безопасности и сокращению рисков возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций в период паводков.

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В оперативном совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица.

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По вопросу пожарной безопасности и рисков возникновений ЧС в паводковый период он предложил выступить руководителю МЧС Александру Куренкову. По поводу развития инфраструктуры Путин попросил высказаться первого вице-премьера Андрея Белоусова, помощника президента Игоря Левитина и главу РЖД Олега Белозерова.

В среду, 8 февраля, в честь Дня науки в России глава государства наградил молодых ученых, которые отличились в сфере науки и инноваций в прошедшем году. Президент призвал их поработать над суверенитетом государства и вывести на новый уровень критически важные разработки.