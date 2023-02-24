Власть 24 февраля 2023, 11:14 Путин начал обновление состава Общественной палаты Кремль: Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты Совет Федерации Федерального Собрания РФ

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Глава России Владимир Путин начал процедуру формирования нового состава Общественной палаты страны. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом», — сообщили авторы материала.

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По их словам, этим людям направили предложение стать частью обновленного состава Общественной палаты России. Также представители правительства отметили, что, согласно законодательству РФ, день публикования подобной информации на сайте Кремля послужит датой начала процедуры формирования нового состава ведомства.

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Авторы материала подчеркнули, что основная часть получателей предложения являются представителями профобъединений и творческих союзов. Кроме того, письма направили сотрудникам некоммерческих организаций, созданных для защиты интересов профессиональных и социальных групп.