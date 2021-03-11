Путин начал готовить послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал готовиться к выступлению с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин сообщил о подготовке к ежегодному посланию в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в связи с этим ему важно услышать мнения глав ведущих компаний и предпринимательских объединений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что дата послания Федеральному собранию пока не определена. Песков сообщил, что в этом году оно сдвигается на более поздний срок.

В феврале Песков сообщал, что в своем ежегодном послании президент затронет тему социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Ранее в четверг Путин заявил, что своевременные меры, принятые правительством, позволили предотвратить экономический спад. Об этом написала «Газета.ru».

В прошлом году Путин выступал с посланием Федеральному собранию в январе. Тогда центральной темой выступления президента стали предложения по внесению поправок в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон прошло летом 2020 года.