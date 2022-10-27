Путин начал ежегодное выступление на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция | 360°

Власть 27 октября 2022, 17:16 Путин начал ежегодное выступление на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция Президент России Владимир Путин начал выступление на встрече дискуссионного клуба «Валдай» РИА "Новости"

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Участие президента России Владимира Путина во встрече дискуссионного клуба «Валдай» стало ежегодной традицией. В 2022 году лидер страны также не оставил площадку без своего внимания. Очередную тему заседания клуба сформулировали как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». «360» ведет текстовую трансляцию выступления президента России.

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17:30 Достоевский будет жить. И Чайковский. И Пушкин. Как бы этого кому не хотелось.

17:29 «Мозгами-то пошевелите! Поинтереснее изложите свою точку зрения. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — призвал Путин.

17:28 Отмена культуры выкашивает все живое и творческое.

17:27 Даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов, напомнил Путин.

17:26 До сжигания книг дошли нацисты. Сейчас до запрета Достоевского докатились западные отцы либерализма.

17:25 Путин: Уверенность в своей непогрешимости — опасное состояние.

17:24 Страны Запада считают, что их культура должна быть универсальной и все остальные участники должны принять это за основу. Об этом говорил еще Солженицын.

17:22 Западу придется начать равноправный диалог об общем будущем многополярного мира. Чем раньше, тем лучше.

17:22 Путин назвал уничтожение газопроводов — запредельной вещью.

17:21 Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, они всегда действуют на обострение.

17:20 Путин назвал конфликт на Украине, провокацию вокруг Тайваня и продовольственный кризис — ошибками Запада.

17:19 Негативные события переросли в масштабный кризис не только в военной, но и в гуманитарной сфере — отметил Путин.

17:19 Ценность дискуссий «Валдая» в разных оценках и прогнозах. Насколько они были верны показала жизнь.

17:18 Путин заявил, что ознакомился с дискуссиями, которые проходили в клубе в другие дни.

17:17 Пленарное заседание клуба «Валдай» началось.