Путин начал ежегодное выступление на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция | 360°

27 октября 2022, 17:16
Путин начал ежегодное выступление на дискуссионном клубе «Валдай». Трансляция
Президент России Владимир Путин начал выступление на встрече дискуссионного клуба «Валдай»
Участие президента России Владимира Путина во встрече дискуссионного клуба «Валдай» стало ежегодной традицией. В 2022 году лидер страны также не оставил площадку без своего внимания. Очередную тему заседания клуба сформулировали как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». «360» ведет текстовую трансляцию выступления президента России.
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17:30 Достоевский будет жить. И Чайковский. И Пушкин. Как бы этого кому не хотелось.
17:29 «Мозгами-то пошевелите! Поинтереснее изложите свою точку зрения. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — призвал Путин.
17:28 Отмена культуры выкашивает все живое и творческое.
17:27 Даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов, напомнил Путин.
17:26 До сжигания книг дошли нацисты. Сейчас до запрета Достоевского докатились западные отцы либерализма.
17:25 Путин: Уверенность в своей непогрешимости — опасное состояние.
17:24 Страны Запада считают, что их культура должна быть универсальной и все остальные участники должны принять это за основу. Об этом говорил еще Солженицын.
17:22 Западу придется начать равноправный диалог об общем будущем многополярного мира. Чем раньше, тем лучше.
17:22 Путин назвал уничтожение газопроводов — запредельной вещью.
17:21 Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, они всегда действуют на обострение.
17:20 Путин назвал конфликт на Украине, провокацию вокруг Тайваня и продовольственный кризис — ошибками Запада.
17:19 Негативные события переросли в масштабный кризис не только в военной, но и в гуманитарной сфере — отметил Путин.
17:19 Ценность дискуссий «Валдая» в разных оценках и прогнозах. Насколько они были верны показала жизнь.
17:18 Путин заявил, что ознакомился с дискуссиями, которые проходили в клубе в другие дни.
17:17 Пленарное заседание клуба «Валдай» началось.
Владимир Путин
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