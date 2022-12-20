Власть 20 декабря 2022, 22:49 Путин на встрече с Пушилиным отметил проблемы безопасности Донецка Президент России Путин назвал острой ситуацию в Донецке с учетом обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Ситуация с безопасностью в Донецке острая с учетом постоянных обстрелов украинскими военными жилых районов города. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Путин отметил, что до этого проводил встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

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«Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая [чем в ЛНР], а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка», — сказал президент.

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Постоянные обстрелы со стороны ВСУ помешали специалистам наладить теплоснабжение в домах мирных жителей, отметил Пушилин. По его словам, одна из проблем заключается в состоянии водопроводных сетей, которые требуют ремонта. Подготовка к отопительному сезону, как заметил Пушилин, стала очень тяжелой из-за нехватки воды и больших потерь.

Как заметил врио главы ДНР, вопросы с отоплением в домах удалось решить не везде. В Мариуполе, по его словам, ситуация с теплом оказалась сложнее, чем в других крупных городах региона. В городе сейчас не обстрелов, но очень значительные объемы разрушений. Чтобы жители города не остались без тепла там установили блочно-модульные котельные. В нынешних условиях это максимально возможное решение.