Путин на совещании в Красногорске назвал главное условие для изменения Конституции. Прямая трансляция

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что обсуждаемые поправки не затрагивают первой и второй глав основного закона России, то есть не идет речи об изменении фундаментальных положений. Путин напомнил, что в первых двух главах гарантируется и самостоятельность местного самоуправления.

По словам главы государства, муниципалитетам нужно обеспечить условия для эффективной работы, ведь именно от них во многом зависит реализация большинства национальных проектов.

«Причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом», — заметил Путин.

Глава государства дал поручение разработать новые основы политики местного самоуправления до 2030 года.

Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. Они касаются перераспределения функций между исполнительной, законодательной и судебной властями. Кроме того, он предложил изменить требования к кандидату в президенты.

Поправками занимается рабочая группа. После того, как они подготовят предложения, за них должны будут проголосовать жители России. только после этого президент сможет подписать закон об изменении Конституции.