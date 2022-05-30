Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы безопасности России и внешней политики

Российский президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ инициировал обсуждение вопросов внешней политики и обеспечения безопасности России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между с собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин.

После этого он предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову выступить с докладом, отметила газета «Известия».

Также в совещании участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно. Кроме того, на мероприятии присутствуют глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Совещание проходит в онлайн-режиме.