Власть 14 сентября 2023, 11:52 Путин на Совбезе обсудил отношения с соседними странами Президент Путин обсудил с Совбезом России отношения с другими странами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Темой совещания президента России с Советом безопасности стали в том числе отношения с соседними государствами. Об этом на открытии встречи заявил Владимир Путин.

Первым докладчиком на совещании стал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Реклама

«Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», — пояснил глава государства.

Одной из основных тем предыдущего совещания Путина с Советом безопасности России стали меры поддержки россиян, находящихся за рубежом.

Ранее стало известно, что на переговоры с российским лидером 14 сентября отправился белорусский президент Александр Лукашенко. Во время встречи президенты обсудят региональную и международную повестки.