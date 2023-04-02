Власть 02 апреля 2023, 14:28 Путин на следующей неделе проведет полноформатное заседание Совбеза Президент Путин проведет заседание Совета безопасности в ближайшие дни РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет полноформатное заседание Совета Безопасности и посетит один из регионов. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» с сообщением об этом выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Путин на неделе проведет заседание Совета безопасности, так называемый „большой“ Совбез. Конечно, будут новости. Путин также приедет в один из российских регионов. В какой именно — сообщит пресс-служба президента», — отметили в выпуске программы.

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Официальных комментариев пресс-службы пока нет.

Последнее совещание с постоянными членами Совбеза проходило 31 марта, такие мероприятия обычно устраивают раз в неделю. Полноформатные заседания проходят реже, в предыдущий раз это произошло в октябре 2022 года.

Известно, что 5 апреля Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На следующий день запланировано заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.