Власть 25 июля 2023, 19:22 Путин на саммите «Россия — Африка» встретится с каждым лидером отдельно Президент Путин встретится с каждым лидером африканских стран на саммите в России отдельно Kremlin.ru / CC BY 4.0 / Википедия

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Российский президент Владимир Путин на саммите «Россия — Африка», который пройдет в Петербурге 27–28 июля, встретится с лидером каждой страны отдельно. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, написал ТАСС.

«Будут многочисленные двусторонние встречи, наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств», — заявил представитель Кремля.

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Участие в саммите подтвердили делегации 49 стран из 54. В частности, мероприятие соберет 27 первых и вторых лиц, в том числе 17 глав государств

Многие африканские государства подверглись давлению со стороны западных стран перед саммитом «Россия — Африка». Однако его все равно удастся провести вопреки противодействию и жесткому давлению Запада.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов заявил, что Африка сейчас играет растущую роль на международной арене. Кроме того, российская промышленность все больше будет завязана на минеральных и сырьевых ресурсах, привезенных из Африки.

Президент России Владимир Путин накануне открытия в Петербурге саммита «Россия — Африка» написал статью о развитии связей со странами континента, писал «Царьград». Он отметил, что страны связывают прочные, глубокие корни, а отношения во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.