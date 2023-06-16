Власть 16 июня 2023, 10:59 Путин на ПМЭФ поднимет тему спецоперации — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин на ПМЭФ затронет темы, связанные с СВО Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума затронет темы, связанные со специальной военной операцией. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Нельзя, конечно, обойтись и без специальной военной операции, без влияния специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые не связаны с СВО и развиваются по своим траекториям», — сказал он.

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Как отметил официальный представитель Кремля, в условиях предкризисной мировой ситуации Россия чувствует себя значительно лучше по сравнению с некоторым западными странами.

Официальный представитель Кремля также рассказал, что российский лидер подведет итоги экономического состояния страны за 2022 год, даст детальную оценку и очертит основные перспективы развития в этой сфере. Песков упомянул, что президент готовил большую речь, его выступление будет объемным. В этот же день глава государства на полях форума встретится со своим коллегой — президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее эксперты оценили, как мировая рецессия повлияет на экономику России. Специалисты отметили, что РФ, в отличие от Запада, который привык к определенной модели, умеет подстраиваться под новые реалии, а также активно развивает внутренний рынок страны.