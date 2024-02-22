22 февраля 2024, 17:52
Путин на КамАЗе прибыл к участку трассы М-12 «Восток»
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа в Казани
Президент Владимир Путин прибыл из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса на КамАЗе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава государства сидел за рулем, а рядом с ним в кабине находился заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
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Неподалеку от МФЗ начинается трасса М-12 «Восток», являющаяся одним из самых масштабных российских проектов. Путину показали информационные стенды и подробно рассказали о развитии новой дороги, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Трасса М-12 также будет являться важной частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Петербургом и Владивостоком.
Ранее российский лидер совершил получасовой полет на ракетоносце Ту-160М. Путин назвал его отличной техникой и отметил, что самолет можно принимать в состав ВС России.
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