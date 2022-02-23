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    23 февраля 2022, 13:22

    Путин: на боевое дежурство в России поставлено вооружение, которому нет аналогов в мире

    Путин рассказал об уникальном вооружении, которым обладает российская армия

    Анастасия Ектова

    Россия обладает оружием, которому нет равных в мире. Об этом во время поздравления с Днем защитника Отечества заявил глава государства Владимир Путин.

    По словам главы государства, оно уже поставлено на вооружение. Кроме того, российские специалисты и дальше развивают системы вооружения. Среди них, как отметил Путин, есть гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Также Россия расширяет применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

    «Такие комплексы действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил. При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка», — заявил он.

    Во время выступления Путин также напомнил о значении личных качеств российских воинов. Наиболее главными среди них, как отметил российский лидер, являются патриотизм, стойкость, самоотверженность и взаимовыручка. Офицерский корпус РФ, по словам президента, является не только костяком, но и основой, стержнем армии и флота.