Путин: на боевое дежурство в России поставлено вооружение, которому нет аналогов в мире

Россия обладает оружием, которому нет равных в мире. Об этом во время поздравления с Днем защитника Отечества заявил глава государства Владимир Путин.

По словам главы государства, оно уже поставлено на вооружение. Кроме того, российские специалисты и дальше развивают системы вооружения. Среди них, как отметил Путин, есть гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Также Россия расширяет применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

«Такие комплексы действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил. При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка», — заявил он.

Во время выступления Путин также напомнил о значении личных качеств российских воинов. Наиболее главными среди них, как отметил российский лидер, являются патриотизм, стойкость, самоотверженность и взаимовыручка. Офицерский корпус РФ, по словам президента, является не только костяком, но и основой, стержнем армии и флота.