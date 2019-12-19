Путин: мы будем сохранять транзит газа через Украину

По словам российского лидера, он раскроет закулисье первых минских переговоров. Еще до того как были подписаны Минские соглашения, тогдашний президент Украины Петр Порошенко буквально настаивал, чтобы под документам поставили свои подписи представители Донецкой и Луганской народных республик — ЛНР и ДНР. В свою очередь, Игорь Плотницкий и Александр Захарченко — руководители донецких республик — долго не соглашались ставить свои подписи под документом. В итоге их все же уговорили.

«Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует», — заметил Путин.

Кроме того, в Донбассе были проведены местные выборы. Это значит, что власть, которая организована в ЛДНР, по сути, является народной и демократической.

Путин добавил, что Москва настроена на решение проблемы с учетом интересов всех сторон, в том числе Украины. Между тем Стокгольмский арбитражный суд вынес решение, которое основано не на праве и носит не юридический характер, а, скорее, политический.

«Одно из обоснований решения — „в связи с тяжелым экономическим положением на Украине“. Но решение суда есть, и мы должны из этого исходить. Мы будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Мы будем сохранять транзит через Украину — вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. Мы сами заинтересованы в транзите», — признал Путин.

Президент отметил что газовый маршрут через Украину отработанный и удобный. При этом маршрут по Балтийскому морю — короче, а через Украину — дороже для России. Но в Центральную и Южную Европу маршрут прохождения газа через Украину уже отработан и Россия готова его сохранить, подчеркнул глава государства.

Перейдя к теме иностранных войск на территории Донбасса, затронутой украинским журналистом, Путин подчеркнул: в республиках есть местная милиция, местные силы самообороны. Эти структуры состоят из местных жителей. Никаких иностранных войск в Донбассе нет.

«Мне все время задают вопрос, откуда там танки и тяжелая артиллерия. Это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наемников — там есть и французы, и немцы, которые воюют и на той стороне и на другой, но они не составляют основу вооруженных формирований», — подчеркнул российский глава.

По словам Путина, Донбасс населяют гордые люди. Поэтому с ними все равно придется договариваться. Одним давлением, силой проблему востока Украины решить не получится. Следовательно, нужно договариваться.

«В Донбассе гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему силовыми методами», — добавил президент.