Путин может поучаствовать в перезахоронении остатков наполеоновского генерала
«Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено», — заметил Песков. Его слова процитировал РБК.
Останки генерала Гюдена были обнаружены летом 2019 года в Смоленске. Это произошло во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска. Археологи работали под руководством президента русско-французского фонда исторических инициатив Пьера Малиновского.
Сезар Шарль Этьен Гюден был с императором еще со времен революционных войн. Генерал погиб в Смоленском сражении в 1812 году. Франция уже обратилась к России с просьбой отправить останки соратника императора в Париж, где его перезахоронят рядом с Наполеоном. На церемонию, которая должна состояться весной в Доме Инвалидов в Париже, французская сторона пригласила президента России Владимира Путина.