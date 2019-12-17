Путин может поучаствовать в перезахоронении остатков наполеоновского генерала

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии перезахоронения найденных под Смоленском останков наполеоновского генерала Шарля Этьена Гюдена. Об этом заявил официальный представитель российского главы Дмитрий Песков.

«Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено», — заметил Песков. Его слова процитировал РБК.

Останки генерала Гюдена были обнаружены летом 2019 года в Смоленске. Это произошло во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска. Археологи работали под руководством президента русско-французского фонда исторических инициатив Пьера Малиновского.

Сезар Шарль Этьен Гюден был с императором еще со времен революционных войн. Генерал погиб в Смоленском сражении в 1812 году. Франция уже обратилась к России с просьбой отправить останки соратника императора в Париж, где его перезахоронят рядом с Наполеоном. На церемонию, которая должна состояться весной в Доме Инвалидов в Париже, французская сторона пригласила президента России Владимира Путина.