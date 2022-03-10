Путин: многие страны подобострастно принимают решения «сюзерена», но не РФ
Путин заявил, что Россия станет более независимой на фоне санкций
Многие государства «подобострастно принимают решения „своего сюзерена“, но Россия не может так существовать», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его процитировал ТАСС.
Глава РФ пообещал, что экономика России адаптируется к новой ситуации в условиях санкций. Это приведет к росту независимости и суверенитета России. Причем страна не будет ни от кого закрываться и готова работать со всеми иностранными партнерами — «именно партнерами, которые сами этого хотят».
Путин также заметил, что от санкций в отношении России страдают в том числе и жители стран, которые их ввели. При этом, по его словам, рост цен на нефтепродукты в США не связан с запретом на импорт нефти из РФ.
Евросоюз запрещать импорт энергоресурсов из РФ вслед за Байденом не стал.
По словам Владимира Путина, Россия выполняет все свои обязательства по поставкам в Европу и другие регионы мира.
По региональным бюджетам «у нас все стабильно, все спокойно», заявил Путин. Он поручил выработать дополнительные механизмы обеспечения устойчивости бюджетов.