Путин: многие страны подобострастно принимают решения «сюзерена», но не РФ

Многие государства «подобострастно принимают решения „своего сюзерена“, но Россия не может так существовать», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его процитировал ТАСС.

Глава РФ пообещал, что экономика России адаптируется к новой ситуации в условиях санкций. Это приведет к росту независимости и суверенитета России. Причем страна не будет ни от кого закрываться и готова работать со всеми иностранными партнерами — «именно партнерами, которые сами этого хотят».

Путин также заметил, что от санкций в отношении России страдают в том числе и жители стран, которые их ввели. При этом, по его словам, рост цен на нефтепродукты в США не связан с запретом на импорт нефти из РФ.

Евросоюз запрещать импорт энергоресурсов из РФ вслед за Байденом не стал.

По словам Владимира Путина, Россия выполняет все свои обязательства по поставкам в Европу и другие регионы мира.

По региональным бюджетам «у нас все стабильно, все спокойно», заявил Путин. Он поручил выработать дополнительные механизмы обеспечения устойчивости бюджетов.