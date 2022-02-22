Путин: Минских соглашений больше нет

Минских соглашений больше нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР, и после этого Минских соглашений не существует, сказал глава государства. Слова президента привело РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Минские договоренности были сведены к нулю усилиями украинских властей. И эти соглашения были убиты задолго до признания народных республик Россией, указал он.

Европа не смогла заставить Украину выполнять Минские соглашения, поэтому РФ вынуждена была признать ДНР и ЛНР, объяснил Путин.

Президент сообщил об этом на пресс-конференции по Донбассу. «360» ведет текстовую трансляцию.