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    22 февраля 2022, 19:33

    Путин: Минских соглашений больше нет

    Путин: Минских соглашений больше нет, Россия признала ДНР и ЛНР

    Александр Блинов

    Минских соглашений больше нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин: Минских соглашений больше нет

    Россия признала независимость ДНР и ЛНР, и после этого Минских соглашений не существует, сказал глава государства. Слова президента привело РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что Минские договоренности были сведены к нулю усилиями украинских властей. И эти соглашения были убиты задолго до признания народных республик Россией, указал он.

    Европа не смогла заставить Украину выполнять Минские соглашения, поэтому РФ вынуждена была признать ДНР и ЛНР, объяснил Путин.

    Президент сообщил об этом на пресс-конференции по Донбассу. «360» ведет текстовую трансляцию.