Путин: меры для борьбы с коронавирусом должны быть экстраординарными

Распространение коронавируса по территории России необходимо остановить. Для этого президент Владимир Путин призвал принять экстраординарные меры.

На саммите ЕАЭС российский лидер подчеркнул, что международное сообщество должно объединиться, чтобы эффективно противостоять пандемии. Слова главы государства привело РИА «Новости».

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — заметил Путин.

Он обратил внимание на тот факт, что некоторые страны уже приняли чрезвычайные меры для борьбы с коронавирусом. Кроме того, в отдельных российских регионах решили отправлять приезжих на карантин. Справиться с ситуацией можно только совместными усилиями всех государств, заключил президент России.

В стране, по последним данным, коронавирусом заразились 21 102 человека. Медики провели около 1,4 миллиона тестов на COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 1694 россиянина. Не смогли победить болезнь 170 человек.