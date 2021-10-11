Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили конфликт на Украине и проблему терроризма в африканских странах.

Главы государств выразили озабоченность ситуацией с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на востоке Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Они также подчеркнули важность реализации Минских соглашений, назвав их безальтернативной основой урегулирования. Россия, Германия и Франция намерены и впредь работать в «нормандском формате».

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих „нормандских“ саммитах», — добавили в Кремле.

В ходе разговора стороны затронули и другие международные вопросы. В том числе обсуждалась тема борьбы с терроризмом в Африке.

Ранее в правительстве ДНР заявили о невозможности дальнейшего диалога с Украиной.