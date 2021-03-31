Россия на переговорах с Германией и Францией не обозначала никаких «красных линий», они и так всем известны. Нормандский формат никто заменять не собирается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, верно ли предположение политологов о том, что Москва на прошедших переговорах могла обозначить европейским партнерам «красные линии» по ситуации в Донбассе.

«Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, „красные линии“ хорошо известны — и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий Минских договоренностей», — подчеркнул Песков. Его процитировал «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, лидеры детально обсудили ситуацию, связанную с невыполнением положений.

Песков отметил, что прошедшие 30 марта в формате видеоконференции переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель не были заменой «нормандского формата». В этот раз на главы государств обсуждали более широкий круг тем, нежели чем одну Украину. Хотя на этой теме они также останавливались достаточно подробно.